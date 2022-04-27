Ставрополь, 27 апреля 2022, 16:17 — REGNUM Власти Ставропольского края готовы потратить на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2022 году 385 млн рублей. На эти средства будет организован отдых почти для 77 тыс. школьников, сообщил 27 апреля председатель думы Ставропольского края Николай Великдань.
По его словам, детей примут 29 стационарных организаций отдыха и лагеря при школах. На бесплатное питание в школьных и загородных лагерях будет выделено 170 млн рублей.
Напомним, в 2021 году на Ставрополье отдохнули за госсчет больше 60 тыс. детей. Для них был организован отдых в 655 пришкольных и загородных лагерях. Летняя оздоровительная кампания в крае прошла успешно, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавируса.