Ставрополь, 27 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края готовы потратить на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2022 году 385 млн рублей. На эти средства будет организован отдых почти для 77 тыс. школьников, сообщил 27 апреля председатель думы Ставропольского края Николай Великдань.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

По его словам, детей примут 29 стационарных организаций отдыха и лагеря при школах. На бесплатное питание в школьных и загородных лагерях будет выделено 170 млн рублей.

Напомним, в 2021 году на Ставрополье отдохнули за госсчет больше 60 тыс. детей. Для них был организован отдых в 655 пришкольных и загородных лагерях. Летняя оздоровительная кампания в крае прошла успешно, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавируса.