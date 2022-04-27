27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:57 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили организацию пышного банкета по случаю инаугурации нового президента страны.

Константин Маковский. Боярский свадебный пир в XVII веке. 1883

Согласно южнокорейским СМИ, 10 мая, после официальной церемонии инаугурации нового президента Юн Сок Ёля, на которую планируется пригласить свыше 40 тыс. человек, в специальном ВИП зале отеля «Силла» состоится закрытое мероприятие «для своих».

Сообщается, что церемония инаугурации избранного президента обойдется в 3,31 млрд вон (~$2,5 млн).

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Этих трат можно было бы избежать полностью, если бы мероприятие проводилось в Голубом доме, от которого избранный президент отказался наотрез.

Отметим, что ни один президент до Юн Сок Ёля таких званых ужинов не устраивал. Бывший президент Ким Ён Сам потратил на свою инаугурацию 1 млрд вон (~$787 тыс.), Ким Дэ Чжун — 1,4 млрд вон (~$1,1 млн), Но Му Хён — 2 млрд вон (~$1,5 млн), Ли Мён Бак — 2,5 млрд вон (~$1,9 млн), Пак Кын Хе — 3,1 млрд вон (~$2,4 млн).

Отметим, что после появления новостей об организации ужина на сайте Голубого дома появилась петиция, в которой выражается гнев народа.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

«По сообщениям, роскошный банкет будет проведен в отеле Shilla, несмотря на то, что зал для приёмов Голубого дома цел и невредим, — говорится в петиции. — Мы больше не можем просто наблюдать за растратой наших налогов».

Чтобы получить официальный ответ, петиция должна собрать более 200 тыс. подписей в течение месяца. Однако в связи с тем, что срок полномочий действующего президента Мун Чжэ Ина заканчивается 9 мая, предполагается, что эта петиция так и останется вне поля зрения властей.

«Он сумасшедший? Возомнил себя королем?» — недоумевает nabe***.

«Считаю, что человек, что составил эту петицию, является антидемократом», — пишет lys6***.

«Правильно, необходимо провести мероприятие в отеле, чтобы не допустить проникновения шпионов», — соглашается nety***.

«После выборов и дня спокойно прожить не дают», — сетует moon***.

«Люди до сих пор не могут оправиться от пандемии, а они банкет закатывают в отеле», — возмущается drjp***.

«А как же манеры? За рубежом принято приглашать к себе домой или в загородный дом», — интересуется aqua***.

«Почему он не хочет даже ступить на территорию Голубого дома?» — недоумевает k681***.

«Да-да, именно человек, что так хотел быть поближе к людям и который думает о своем народе, будет закатывать пирушку в отеле», — смеется opam***.

«Он просто пытается растратить казну», — утверждает dlqs***.

«Почему он закатывает роскошный банкет в отеле на наши налоги? Обычно в этом месте обычные люди устраивают свадьбы, почему они выбрали его? Это безумие», — задается вопросами super***.

«Прекратите позорить нас. Будьте поскромнее!» — просит tkag***.

«Учитывая, какая сумма была потрачена на переезд, этот банкет — пустая трата времени и денег. Лучше пусть расстелют газетки в парке у реки Хан и проведут свое мероприятие», — предлагает leon***.

«Вот истинное лицо того, кого мы выбрали», — отмечает mast***.

«Люди умирают, а ты собрался веселиться?» — недоумевает jiso***.

«Политики такие бессовестные…» — пишет gari***.