София, , 16:13 — REGNUM Более 300 грузовых автомобилей и около 100 автобусов блокировали 27 апреля центр столицы Болгарии Софии в рамках общенациональной забастовки сотрудников транспортных предприятий страны. Об этом 27 апреля сообщает БНР со ссылкой на источники.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, автоперевозчики расположили свои транспортные средства у здания правительства и корпуса Национального собрания (парламента) Болгарии, а также на площади у софийского кафедрального собора Александра Невского.

Митингующие требовали снижения налогов на перевозки, а также отмены дополнительного «транспортного» сбора.

Полицейские не вмешивались в ход мероприятия.

Сообщается, что соответствующие акции состоялись также в Пловдиве, Бургасе, Варне, Смоляне и других крупных городах Болгарии. Организаторы забастовки объявили о намерении сделать свои протесты бессрочными.