Мурманск, , 16:13 — REGNUM В образовательных учреждениях Мурманской области пройдут внеплановые проверки, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Внеплановую проверку проведем во всех образовательных учреждениях. Срок — неделя. По итогам будем усиливать меры безопасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, 99,8% образовательных учреждений Мурманской области оборудованы системами видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад под Ульяновском ворвался вооруженный мужчина. Его жертвами стали три человека, в том числе двое детей.