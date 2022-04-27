Кишинёв, , 16:12 — REGNUM Вооружённые силы Молдавии необходимо усилить, несмотря на нейтральный статус. Об этом 27 апреля заявила президент республики Майя Санду на церемонии в честь 30-летия со дня создания генерального штаба национальной армии.

Новый президент Молдавии Майя Санду

Она отметила, что на границе страны начались боевые действия, на что необходимо отреагировать.

«Мы должны приложить серьёзные финансовые и логистические усилия, чтобы создать профессиональную, современную и оснащенную армию. Мы переживаем очень тяжёлые времена для нашей страны, но инвестиции в армию необходимы», — сказала Санду.

Глава государства заявила, что Молдавии нужно перенимать опыт других стран, которые находятся в нейтральном статусе.

Напомним, в апреле правительство Молдавии внесло поправки в госбюджет на 2022 год. Затраты на содержание минобороны были увеличены с 900 млн лее до 1,03 млрд леев (с $49 млн до $56 млн).