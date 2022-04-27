Санду заявила о необходимости усилить молдавскую армию
Кишинёв, 27 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Молдавии необходимо усилить, несмотря на нейтральный статус. Об этом 27 апреля заявила президент республики Майя Санду на церемонии в честь 30-летия со дня создания генерального штаба национальной армии.
Она отметила, что на границе страны начались боевые действия, на что необходимо отреагировать.
«Мы должны приложить серьёзные финансовые и логистические усилия, чтобы создать профессиональную, современную и оснащенную армию. Мы переживаем очень тяжёлые времена для нашей страны, но инвестиции в армию необходимы», — сказала Санду.
Глава государства заявила, что Молдавии нужно перенимать опыт других стран, которые находятся в нейтральном статусе.
Напомним, в апреле правительство Молдавии внесло поправки в госбюджет на 2022 год. Затраты на содержание минобороны были увеличены с 900 млн лее до 1,03 млрд леев (с $49 млн до $56 млн).