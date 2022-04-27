Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону 9 мая впервые состоится пеший экскурсионный маршрут «Дорогами Победы». Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону 9 мая Donland.ru

Патриотическая акция начнётся в 12:00 мск на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Собравшимся расскажут об истории Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день по центральным улицам Ростова-на-Дону проедет трамвай Победы. На платформе творческие коллективы исполнят песни военных лет.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области организация и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, обойдутся более чем в 15 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на празднование Дня Победы выделили 15 млн рублей