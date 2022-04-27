Кострома, 27 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении трех сотрудников костромской полиции, избивших задержанных. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Kentucky.com Суд

Как установило следствие, в марте 2020 года в отдел полиции поступили двое мужчин. Один из них отказался снимать с себя нательный крест и оказал сопротивление правоохранителям, второй задержанный заступился за костромича. После этого полицейские надели на мужчин наручники и избили их ногами. Подвергшиеся насилию просили стражей порядка вызвать скорую помощь, но получили отказ.

Изначально дело рассматривалось в Свердловском районном суде, где по статье «превышение должностных полномочий» фигурантам назначили от 1 до 3 лет лишения свободы. Кроме этого, им запретили работать в органах власти 2 года. Интересно, что решение обжаловала и сторона защиты, и потерпевшие. Первые просили оправдать полицейских, вторые – назначить им условное наказание. Изучив материалы, Костромской областной суд нашёл справедливым снизить временные рамки запрета на службу в государственных органах. Кроме этого, за активное сотрудничество со следствием одному из осужденных разрешили провести в колонии не 12, а 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.