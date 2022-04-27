Подгорица, 27 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Цены на аренду недвижимости в Черногории выросли на 50 процентов из-за более высокого спроса с начала спецоперации на Украине, а цена продажи недвижимости растет из-за роста цен на строительные материалы, сообщает RTCG.

JesusManuel1 Аренда

Торгово-промышленная палата Черногории сообщает, что значительный скачок цен на все строительные материалы, на который повлияли рыночные сбои, привел к росту цен на квартиры.

С другой стороны, как они пояснили, граждане, у которых есть деньги, хотят защитить их стоимость от явной инфляции, покупая недвижимость, поэтому в последние месяцы наблюдается повышенный спрос на недвижимость.

В некоторых агентствах, однако, говорят, что украинцы арендуют, но не покупают недвижимость. Это значительно повысило стоимость аренды квартир в Черногории до 50 процентов.