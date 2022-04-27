Казань, , 16:04 — REGNUM В Казани с 28 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городском исполкоме.

Батарея отопления Center-kredo.ru

Администрациям районов и ведомствам до устойчивого установления температур (выше +8 градусов) необходимо обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения и детских учреждений, к работе при резком похолодании.

ИА REGNUM напоминает, отопительный сезон в Казани стартовал 16 сентября. Для учреждений социальной сферы тепло начали подавать чуть раньше.

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