Самара, 12 марта, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Гражданина Киргизии приговорили к девяти годам колонии за публичное оправдание терроризма в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что не позднее 2017 года мужчина принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обвиняемый стал размещать в интернете информацию, в которой, согласно заключению специалистов, содержались признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

Кроме этого, с 2017 года по 2018 год мужчина склонил и завербовал женщину 1987 года рождения, проживающую в Самаре, к участию в деятельности этой террористической организации.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.