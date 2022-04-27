Улан-Батор, , 16:02 — REGNUM Монголия с января 2022 года экспортировала в Китай 3,3 млн тонн угля через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод». Об этом сообщило Министерство горнорудной и тяжелой промышленности.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай и Монголия договорились увеличить количество фур, перевозящих уголь в КНР, до 300 в день с 1 апреля. С 23 апреля через монгольско-китайский КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» ежедневно выезжает более 300 фур. С целью увеличения экспорта угля правительство Монголии объявило об открытии пункта Шивээхурэн, который закрылся с октября 2021 года.

Отметим, через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» экспортируется уголь из каменноугольного месторождения «Таван-Толгой». Это месторождение является одним из крупнейших угольных месторождений в мире и на это приходится большая доля добываемого в Монголии угля. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40% этих запасов — высококалорийный коксующийся уголь.