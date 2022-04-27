Волгоград, , 16:11 — REGNUM Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала 27 апреля на площади Павших Борцов в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Раздача Георгиевских ленточек https://www.volgograd.ru

В торжественном открытии акции приняли участие представители Совета ветеранов, волонтеры, поисковики, юнармейцы. Активисты развернули 10-метровую ленту, возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. «Георгиевские ленточки» можно будет получить у волонтёров, всего до 9 мая в Волгоградской области планируют раздать 80 тысяч символов военной славы.

Добровольцы расскажут об истории ленточки и объяснят, как правильно её носить.