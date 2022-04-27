Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, по состоянию на 15:15 мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,17%, до $104,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти ptra

«Нефть несколько корректируется вниз после роста накануне, хотя общий новостной фон для «черного золота» остается позитивным.

Количество заражений в Пекине стабилизировалось, в Шанхае заболеваемость пошла на спад.

Тем временем на европейском спотовом рынке цены на газ вновь устремились вверх на фоне информации о прекращении поставок в Польшу и Болгарию.

Сейчас они торгуются выше $1300 за тысячу кубометров. Тем не менее, поводов для продолжения роста трейдеры пока не находят.

Сегодня рынок ожидает отчета по запасам от минэнерго США, но маловероятно, что данные смогут придать рынку значительный импульс», — считает эксперт.

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