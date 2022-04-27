Джакарта, , 16:01 — REGNUM Воды залива Бима в Индонезии оказались загрязнены отходами, образующимися в результате коммерческой деятельности нефтяной компании PT Pertamina, работающей в этом районе, сообщает CNN Indonesia.

Загрязнение воды Clker-Free-Vector-Images

Загрязнение морской воды произошло два дня назад. Отходы были замечены вдоль пляжа Амахами, пляжа Лавата и его окрестностей в районе залива Бима. На это указывает изменение цвета морской воды.

В нефтяной компании Pertamina заявили, что сделают официальное заявление относительно данного инцидента, но позже.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо собирается посетить США в середине мая и встретиться с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском.

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