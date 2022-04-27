Москва, , 16:00 — REGNUM Нежелание упоминать специальную военную операцию на Украине во время занятий в военно-патриотическом лагере хоть и выглядит несколько удивительным в условиях современной российской внутриполитической действительности, но на самом деле имеет вполне рациональные корни. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

Знамя Победы Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«Несмотря на усилия государственной пропаганды, военную операцию российских войск на Украине пока невозможно сопоставлять с Великой Отечественной войной или иными славными страницами российской военной истории. По той причине, что относительно военной компании на Украине в российском обществе нет единства мнений и любое навязывание идеологических паттернов способно вызвать острую дискуссию, либо отторжение у какой-то части общественности.

Да, большинство россиян поддерживают специальную военную операцию, но количество противников или просто скептиков и сомневающихся тоже, в абсолютном выражении, достаточно велико, ведь даже 20% это статистически значимая величина. В этих условиях отношение к конфликту на Украине становится предметом не внешнеполитических, а внутриполитических интерпретаций, что существенно повышает вероятность общественного раскола, в котором власть совершенно сегодня не заинтересована».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на военных сборах в военно-патриотическом лагере «Авангард» на территории парка «Патриот» старшеклассникам не рассказывают про спецоперацию России — её целях, задачах и героях, освобождающих Украину от неонацизма.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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