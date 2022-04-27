Москва, 27 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Нежелание упоминать специальную военную операцию на Украине во время занятий в военно-патриотическом лагере хоть и выглядит несколько удивительным в условиях современной российской внутриполитической действительности, но на самом деле имеет вполне рациональные корни. Об этом ИА REGNUM заявил политологНиколай Евдокимов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Знамя Победы

«Несмотря на усилия государственной пропаганды, военную операцию российских войск на Украине пока невозможно сопоставлять с Великой Отечественной войной или иными славными страницами российской военной истории. По той причине, что относительно военной компании на Украине в российском обществе нет единства мнений и любое навязывание идеологических паттернов способно вызвать острую дискуссию, либо отторжение у какой-то части общественности.

Да, большинство россиян поддерживают специальную военную операцию, но количество противников или просто скептиков и сомневающихся тоже, в абсолютном выражении, достаточно велико, ведь даже 20% это статистически значимая величина. В этих условиях отношение к конфликту на Украине становится предметом не внешнеполитических, а внутриполитических интерпретаций, что существенно повышает вероятность общественного раскола, в котором власть совершенно сегодня не заинтересована».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на военных сборах в военно-патриотическом лагере «Авангард» на территории парка «Патриот» старшеклассникам не рассказывают про спецоперацию России — её целях, задачах и героях, освобождающих Украину от неонацизма.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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