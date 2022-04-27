* запрещённая в России организация

Кабул, 27 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В интервью государственному информационному агентству «Мехр» Хасан Каземи-Коми, специальный посланник президента Ирана по Афганистану, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждают проведение Лойя джирги как политическое решение для Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

По его словам, ведутся переговоры о созыве Лойя джирги в Кабуле, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контактируют с лидерами оппозиции.

Информационное агентство «Мехр» процитировало Каземи Коми, который сказал, что «в настоящее время в Кабуле проводятся переговоры и ведётся обсуждение созыва Лойя джирги». Представитель Ирана повторил позицию своего правительства, согласно которой стабильность в Афганистане невозможна без инклюзивного правительства. Судя по всему, он видит в проведении Лойя джирги решение этого вопроса.

«Лойя джирга, традиционная структура в Афганистане, означает объединение старейшин для разрешения кризиса, который, например, не может быть разрешён обычным путём, — сказал Каземи. — Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднимают этот вопрос. Они также ведут переговоры с тем, чтобы политические лидеры могли вернуться в Кабул для переговоров и были в безопасности».

В ходе интервью спецпредставитель президента Ирана отрицал проблему жестокого обращения и дискриминации в отношении афганских иммигрантов в Иране. По его словам, афганские беженцы «живут в Иране, как граждане Ирана».

После публикации видеороликов о жестоком обращении с афганскими беженцами в Иране, министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал Бахадура Аминиана, посла Ирана в Кабуле, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «жестокого обращения» с афганскими беженцами в Иране. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки попросил Аминиана передать сообщение иранским лидерам о предотвращении впредь подобного обращения с афганскими беженцами.