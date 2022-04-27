Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге назвали трех новых главных внештатных специалистов комитета по здравоохранению, сообщили 27 апреля в этом ведомстве.

Врач за ноутбуком

Так, главным внештатным специалистом назначена педиатр — директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Медицинского факультета СПбГБУ Татьяна Первунина.

Главным внештатным детским специалистом также назначена психиатр — заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СПб, доктор медицинских наук Вячеславович Северин.

А главным внештатным детским специалистом по паллиативной медицинской помощи — заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» Александр Ли.