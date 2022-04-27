Воронеж, , 15:57 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина США, обвиняемом в применении насилия в отношении сотрудника полиции, начал суд Центрального района Воронежа 27 апреля.

Обвиняемый в нападении на полицейского Роберт Гилман отсутствовал — он остался в следственном изоляторе. Заседание суда продолжится 23 мая, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летний гражданин США обвиняется в том, что вечером 17 января в нетрезвом виде напал на сотрудника полиции в дежурной части Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Иностранца перед этим сняли с поезда за дебош. Сам обвиняемый остаётся под стражей. Ранее он дал признательные показания по делу.

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