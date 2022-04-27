Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, допустив войну с Южной Осетией в 2008 году, совершил «самую огромную, неисправимую ошибку». Об этом 27 февраля заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Глава правительства прокомментировал призывы основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД). В партии требуют от властей занять жёсткую позицию в отношении России.

«Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война, — заявил Гарибашвили. — Саакашвили приехал с одной целью – чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот».

Премьер-министр подчеркнул, что правительству удалось предотвратить «грязную провокацию» от ЕНД.

Напомним, «националы» требуют от властей Грузии ввести санкции против России. В правительстве отметили, что это повредит в первую очередь грузинскому народу. Также грузинские власти в марте не разрешили приземлиться в Тбилиси украинскому самолёту, который собирался забрать наёмников, решивших защищать киевский режим. Их транспортировку организовывали члены ЕНД.