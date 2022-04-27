Луганск, , 15:56 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 27 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Стаханова со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:15 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено 10 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участникам специальной военной операции России на Украине передадут письма-треугольники от казачат Челябинской области.