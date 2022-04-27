Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) появилась программа мероприятий форума в 2022 году. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе форума.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Напомним, что в этом году ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня. Мероприятия можно посетить как очно, так и дистанционно, с помощью интернет-ресурсов ПМЭФ.

В этом году главной темой ПМЭФ станет «Новый мир – новые возможности». Участники и спикеры форума обсудят вопросы четырёх тематических блоков: мировая и российская экономика, социальная и технологические сферы, а также совершенствование потенциала человека.

В частности, на форуме будут подниматься вопросы восстановления экономики и международного сотрудничества в таких организациях, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Также обсудят трансформацию мировой торговли, эффективность работы бизнеса в условиях современной логистики.

В рамках блока «Экономика России: новые задачи и горизонты» речь зайдёт о новых вызовах, с которыми столкнулась страна. Здесь важно найти пути перехода от антикризисной повестки к постоянному развитию экономики.

«Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», — подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Оставшиеся блоки будут посвящены кооперации в науке, а также вопросам информационной безопасности и использованию технологий в различных сферах. Спикеры также обсудят развитие человеческого капитала и новые навыки в постпандемийных условиях.

Несмотря на напряжённую геополитическую обстановку в мире, форум планируют посетить представители многих стран. Среди них представители бизнес-сообществ Африки, Ближнего Востока, Европы, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки.