Череповец, Вологодская область, , 15:55 — REGNUM В Череповце свободные места в детских садах отдали детям прибывших с Донбасса переселенцев, сообщает администрация города.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, пока в образовательные учреждения устроены десять детей из ЛНР и ДНР, еще пять детей пока остаются без детских садов — это решение родителей, которые надеются на скорое улучшение геополитической ситуации.

В настоящий момент в дошкольных организациях есть 664 таких места.

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