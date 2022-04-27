На Вологодчине свободные места в детсадах отдают детям беженцев
Череповец, Вологодская область, 27 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Череповце свободные места в детских садах отдали детям прибывших с Донбасса переселенцев, сообщает администрация города.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детский сад
По данным ведомства, пока в образовательные учреждения устроены десять детей из ЛНР и ДНР, еще пять детей пока остаются без детских садов — это решение родителей, которые надеются на скорое улучшение геополитической ситуации.
В настоящий момент в дошкольных организациях есть 664 таких места.
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