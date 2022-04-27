Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,12%, до 72,7 рубля. Евро теряет 1,77%, откатываясь до 75,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль © ИА REGNUM

«Сегодня российская валюта продолжает укрепление. При такой динамике рубля можно было бы прогнозировать увеличение импорта в страну, что скорректировало бы ситуацию.

Однако страны Запада сами отсекли для себя такую возможность, создав сложности для транспортного сообщения с Россией и введя запреты на некоторые виды поставок.

А вот оплата за газ в рублях становится все более реальной перспективой. Полностью отказались от этой схемы только Польша и Болгария, тем временем счета в Газпромбанке для оплаты по такой схеме открыло уже более 10 европейских контрагентов.

Так что к тому моменту, когда рубль перестанут поддерживать экспортеры, продающие валюту для расчетов по налогам, у него может появиться новый драйвер в виде покупателей российского газа.

Это повышает вероятность смягчения ЦБ РФ ограничений для валютного рынка и снижения учетной ставки», — пояснил эксперт.

Читайте также: На руку рублю играет ситуация на рынке газа