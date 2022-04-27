Москва, 27 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,12%, до 72,7 рубля. Евро теряет 1,77%, откатываясь до 75,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня российская валюта продолжает укрепление. При такой динамике рубля можно было бы прогнозировать увеличение импорта в страну, что скорректировало бы ситуацию.

Однако страны Запада сами отсекли для себя такую возможность, создав сложности для транспортного сообщения с Россией и введя запреты на некоторые виды поставок.

А вот оплата за газ в рублях становится все более реальной перспективой. Полностью отказались от этой схемы только Польша и Болгария, тем временем счета в Газпромбанке для оплаты по такой схеме открыло уже более 10 европейских контрагентов.

Так что к тому моменту, когда рубль перестанут поддерживать экспортеры, продающие валюту для расчетов по налогам, у него может появиться новый драйвер в виде покупателей российского газа.

Это повышает вероятность смягчения ЦБ РФ ограничений для валютного рынка и снижения учетной ставки», — пояснил эксперт.

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