Прага, , 16:02 — REGNUM Чехия не сможет быстро найти других поставщиков газа, если Россия прекратит поставку этого вида топлива. Об этом бывший премьер-министр и глава Союза отопителей Мирек Тополанек заявил 27 апреля на республиканской конференции по отоплению и энергетике.

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98% газа поступает в Чехию из России. Если поставки будут прекращены, страна сразу же попадёт в тотальную зависимость от поставок из Германии, которой газа не хватает.

«Когда кто-то говорит, что мы быстро закроем краны (с российским газом), то он совсем не понимает, что говорит. Я никому не желаю возвращения в средневековье», — сказал Тополанек.

Бывший премьер пояснил, что газ в Чехию идёт через Украину, Словакию и Германию. Если поставки будут нарушены, газ мог бы поступать из ФРГ, но только после того, как эта страна закроет собственные потребности. То же относится к возможным поставкам с юга Европы.

Неопределенность в отношении дальнейших поставок газа заставляет «стряхнуть пыль» с системы регулирования потребления газа. Нужен план на случай непредвиденных обстоятельств, государству следует мобилизовать свободные ресурсы, добавил Тополанек.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром» прекратила поставлять газ в Болгарию и Польшу, так как в этих странах отказались переходить на новую схему оплаты в рублях.

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