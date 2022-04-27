Вашингтон, 27 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Обмен гражданина России Константина Ярошенко на американца Тревора Рида состоялся при помощи зарубежных союзников и партнеров Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Мы выражаем глубокую признательность многим нашим союзникам и партнерам, которые помогали нам в этих усилиях», — говорится в письменном заявлении Блинкена, которое было обнародовано в связи обменом летчика Ярошенко на Рида.

При этом Блинкен не уточнил, какие именно страны принимали участие в организации обмена, в чем именно заключалась оказанное ими содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида.

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