Москва, 27 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Попытки Берлина торпедировать энергетическое сотрудничество с Россией могут обернуться тем, что предприятия ФРГ потеряют конкурентоспособность, а сама Германия столкнется с чудовищным ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия сократила импорт нефти из РФ и стала на шаг ближе к «независимости от российских энергоресурсов».

Германия

Как полагает профессор, отказ от российского черного золота приведет к тому, что Германии придется найти огромные объемы свободной нефти на мировом рынке, которые по своим свойствам близки к марке Urals и на переработку которых настроены все нефтеперерабатывающие предприятия Восточной Германии.

«Кроме того, технологические сложности отказа Германии от российской нефти обусловлены подключением восточногерманских НПЗ по трубопроводу «Дружба», построенному СССР для энергетической поддержки стран бывшего социалистического лагеря, — сказал Ильинский. — В случае Германии речь идет о двух крупных НПЗ – PCK Raffinerie GmbH в городе Шведте и Leuna в Лойне. Два завода потребляют в сутки около 600 тыс. баррелей нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». PCK Raffinerie GmbH поставляет 90% бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и мазута, потребляемых в Берлине и Бранденбурге. НПЗ Leuna является основным поставщиком топлива в регионы Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт, включая города Дрезден и Лейпциг».

Как пояснил Ильинский, при закрытии трубопровода «Дружба» крупнейшим германским НПЗ придётся организовывать доставку нефти для переработки железнодорожным или даже автомобильным транспортом.

«Это приведет к огромному росту цен на бензин и дизельное топливо, полной потере конкурентоспособности предприятий и дальнейшему чудовищному росту инфляции в крупнейшей экономике Германии», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши заявили о своем стремлении помочь Германии отказаться от российской нефти.