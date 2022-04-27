Париж, 27 апреля 2022, 15:51 — REGNUM Во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами, сообщает Le Parisien.
Во время общения с гражданами президента Франции закидали помидорами.
В издании заявили, что «снаряды» не попали в главу государства. Служба охраны президента быстро среагировала, и Эммануэля Макрона ответил в крытый рынок муниципалитета Сержи.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в муниципалитет Сержи ответил журналистам о кандидатуре Жан-Люка Меланшона на пост премьер-министра станы.
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