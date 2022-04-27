Париж, , 15:51 — REGNUM Во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами, сообщает Le Parisien.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время общения с гражданами президента Франции закидали помидорами.

В издании заявили, что «снаряды» не попали в главу государства. Служба охраны президента быстро среагировала, и Эммануэля Макрона ответил в крытый рынок муниципалитета Сержи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в муниципалитет Сержи ответил журналистам о кандидатуре Жан-Люка Меланшона на пост премьер-министра станы.

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