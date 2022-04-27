Магнитогорск, Челябинская область, , 15:51 — REGNUM Участникам специальной военной операции России на Украине передадут письма-треугольники от казачат Челябинской области. Воспитанники казачьего кадетского отряда «Кречет» передали свои послания бойцам в день посещения сквера с боевой бронетехникой в Магнитогорске, передаёт ИА REGNUM.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

Лекторий провёл атаман хутора «Агаповский» Второго отдела Оренбургского казачьего войска Станислав Зайцев. Он рассказал о мужестве и отваге казаков в годы Великой Отечественной войны, об участии казачьих батальонов в специальной операции на Украине. Ребята передали атаману свои письма-треугольники для солдат и офицеров, отстаивающих мирную жизнь в Донбассе и на Украине.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Челябинской области казаки Четвертого отдела Оренбургского казачьего войска, а также кадеты молодёжного казачьего центра «Южный» собрали для жителей Донбасса тонну гуманитарного груза.

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