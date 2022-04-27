Берлин, 27 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Доля российского природного газа в импорте Германии сократилась с 55% до 35%. Об этом 27 апреля заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время представления макроэкономического весеннего прогноза немецкого правительства на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Зависимость от газа… была 55%, сегодня составляет 35%, это значит, что предпринятые шаги принесли успех и мы работаем дальше, чтобы обеспечить работу терминалов на прием сжиженного газа», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на газ в Нидерландах увеличилась на 24% на фоне решения Газпрома приостановить поставки в Болгарию и Польшу.