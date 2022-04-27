Ставрополь, 27 апреля 2022, 15:49 — REGNUM В Ставропольском крае линейки для выпускников в школах пройдут с присутствием родителей. Разрешение на это выдали местные власти, исходя из относительно благополучной ситуации по коронавирусу. Тем не менее участников линеек предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
Он также проинформировал о едином выпускном вечере, который должен состояться 25 июня на площади Ленина и Александровской площади в городе Ставрополе.