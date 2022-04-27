Москва, 27 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Компания Visa записала к свои убытки только потери, связанные с реорганизацией своей дочерней компании в России и средства, выплаченные в качестве компенсаций персоналу. Но этим ее убытки в России не ограничатся. заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Marco Verch Банковская карта Visa

«Основные потери будут связаны с упущенной прибылью. Да, доля поступлений от деятельности в России в её выручке в последнее время не превышала 5%.

Но неизвестно, сколько времени продлится санкционная война и как в ней дальше будут действовать стороны.

Сейчас вполне логичным для российской стороны является предоставление мощнейших преференций в России и странах ЕАЭС для карт российской системы «Мир» и китайской Unionpay.

Это может позволить им вести более активную экспансию даже на тех территориях, которые не попали под санкции.

И для ряда стран, также рискующих попасть под западные санкции, но не имеющих ресурсов для создания собственных процессинговых систем, выбор карт этих систем может оказаться более перспективным. А таких стран в мире много.

И даже китайская или российская карта будет всего лишь одной из в бумажнике пользователей этих стран, это уже будет потерей доли транзакций для Visa.

Ну и не факт, что даже после завершения текущего конфликта компаниям разрешат вернуться в Россию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Visa отразила в отчетности в $35 млн из-за ухода из России.

Читайте также: Компания Visa оценила финансовые потери из-за ухода с российского рынка