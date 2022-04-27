Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Петербургскую журналистку интернет-издания Марию Пономаренко заключили под стражу до конца июня на время расследования в отношении неё уголовного дела из-за лживого поста в сети об обстоятельствах гибели людей в Мариуполе. Об этом сообщили 27 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Пономаренко вменяют распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в суде, 17 марта Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию о том, что российскими Воздушно-космическими силами якобы был нанесен авиаудар по зданию драмтеатра в городе Мариуполь.

«Официальными источниками, в том числе и Министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута. О чем гражданка знала», — указали в ОПС.

Под стражей в СИЗО Пономаренко будет находиться как минимум до 22 июня.

Напомним, 16 марта украинские нацисты взорвали здание драмтеатра в Мариуполе вместе с находившимися там людьми. Затем они попытались инсценировать попадание в здание российской авиабомбы.

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В Минобороны России категорически опровергли дезинформацию о бомбардировке театра и заявили о том, что днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.

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Также пресс-служба Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пояснила, что характер разрушений театра указывает на то, что эпицентр взрыва находился внутри здания. Кроме того, очевидцы взрыва подчеркивают, что перед этим не было ни артобстрела, ни других признаков опасности или боя. Также, по словам очевидцев, за несколько дней до подрыва театра укрывавшихся там людей перестали выпускать, стали удерживать в здании против их воли.

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Помимо того, на цокольном этаже театра, под сценой, судя по найденным остаткам, располагался склад боеприпасов, который, возможно, и стал эпицентром взрыва.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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