Ньон, Швейцария, 27 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» от Лиги чемпионов в случае неуплаты штрафа за создание Суперлиги. Об этом 27 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что УЕФА в ближайшее время не планирует вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем может потребовать выплатить €15 млн штрафа и передать 5% выручки за один сезон еврокубков. Такие санкции ранее были применены по отношению к девяти клубам, вышедшим из Суперлиги.

Ранее суд отменил запрет для УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен 14 июня.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов пытались создать Суперлигу – отдельный турнир, не зависящий от УЕФА. В их число вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Однако из-за негативной реакции УЕФА, болельщиков и властей ряда стран девять команд сразу объявили о выходе из проекта.