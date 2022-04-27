Уфа, , 16:00 — REGNUM Более шести тысяч человек в Уфе подлежат призыву весной 2022 года. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Призывники Mil.ru

Сообщается, что в военных комиссариатах Уфы на воинском учете состоит 30 275 граждан, которые подлежат призыву в возрасте от 18 до 27 лет.

«Призыву этой весной подлежат 6 183 человека», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что отправлять призывников со сборного пункта Башкирии планируется начать в третьей декаде мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весенний призыв 2022 года затронет 82 из 85 российских регионов, он пройдёт в плановом порядке.