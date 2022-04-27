Москва, , 15:48 — REGNUM «Челночная» торговля позволит снизить затраты жителей РФ на некоторые импортные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова создать для «челноков» режим максимального благоприятствования.

Памятник челнокам Алексей Банников © ИА REGNUM

«Челночная торговля способна снизить затраты жителей РФ на некоторые импортные товары. Хотя бы до тех времён, пока мы не начнём производить их сами, — сказал Пальченко. — Вещевые рынки и торговые точки уступают место интернет-магазинам, там и будет продаваться то, что завозят «челноки». А развитие интернет-торговли – это развитие IT-отрасли и не только. Так что на данном этапе поддержка «челноков» вполне соответствует государственным интересам, и этот вид торговли необходимо поддержать».

Кроме того, как полагает Пальченко, нужно полностью легализовать «параллельный импорт».

«Это также поможет экономике. Ни в одной развитой стране мира нет запрета на параллельный импорт. В любые сложные времена, во времена трансформаций, «шоковых терапий» и прочего государство физически не в состоянии позаботиться обо всех своих гражданах, поэтому необходимо дать гражданам возможность позаботиться о себе самим. Это включает в себя и поддержку малого бизнеса, который способен поддержать экономику в сложный период, как он всегда это и делал», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Центрального банка предупредили о возрастающей роли «челночного» бизнеса в России.

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