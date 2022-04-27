Бухарест, , 15:47 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает возможность реализации программы импорта в Румынию природного газа из нескольких западных и ближневосточных государств. Об этом 27 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По слова румынского премьер-министра Николае Чукэ, в настоящее время его страна ведет переговоры об укреплении энергетического сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках поиска альтернативы поставкам газа из Российской Федерации.

«Сейчас Румыния полностью обеспечивает свои внутренние потребности в углеводородах, однако не исключено, что в ближайшем будущем нам придется прибегнуть к импорту голубого топлива», — отметил, в частности, Чукэ.

Заявление главы кабмина Румынии прозвучало на фоне решения ПАО «Газпром» о приостановке подачи российского газа в Болгарию и Польшу из-за отказа «Булгаргаза» и PGNiG платить за газ в рублях.