Тверь, , 15:47 — REGNUM Число погибших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 20 человек.

Пожар в оборонном НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Обнаружены останки еще одного человека. Общее число погибших, таким образом, выросло до 20», — приводит данные со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС.

Разбор завалов продолжается, в числе пропавших без вести числится ещё три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в оборонном НИИ в Твери произошёл 21 апреля, на его ликвидацию ушло около 20 часов. Ранее власти сообщали о подтверждённой гибели 20 человек. Семьям погибших обещают помощь после идентификации тел. Отметим, накануне, 26 апреля, состоялись похороны одного из погибших сотрудников.

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