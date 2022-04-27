Тверь, 27 апреля 2022, 15:47 — REGNUM Число погибших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 20 человек.
Разбор завалов продолжается, в числе пропавших без вести числится ещё три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в оборонном НИИ в Твери произошёл 21 апреля, на его ликвидацию ушло около 20 часов. Ранее власти сообщали о подтверждённой гибели 20 человек. Семьям погибших обещают помощь после идентификации тел. Отметим, накануне, 26 апреля, состоялись похороны одного из погибших сотрудников.
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