Пенза, 27 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Пензенской области с 18 по 24 апреля зарегистрировали 2551 случай ОРВИ, что на 12% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Ниже уровня эпидпорога в регионе на 28,2% регистрируется суммарная заболеваемость ОРВИ.

В Пензе в течение недели заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 219,2 на 100 тыс. населения, или 1142 случая, что ниже уровня эпидпорога на 33,7%. За неделю заболеваемость снизилась на 6,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за неделю (19 — 25 апреля) зарегистрировали 11 306 случаев ОРВИ.

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