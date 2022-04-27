Устюжна, Вологодская область, , 15:45 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погиб 21-летний уроженец Устюжны Илья Иванов, сообщает «Первая городская газета».

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Сообщается, что в 2019 году Иванов окончил Устюженский политехнический техникум, где был отмечен грамотой за спортивные достижения. Служил по контракту в гвардейском десантном полку в Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели вологжан — майора Алексея Варнавского и механика-водителя танка Т-80 Евгения Расшибенкова.