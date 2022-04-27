Москва, 27 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Удивительным образом политика представителя Демократической партии США Джо Байдена обогащает в первую очередь электорат республиканцев — тех самых «реднеков» из сельскохозяйственных, газо- и нефтедобывающих регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Цены растут

«Причем началось это ещё до жесткого противостояния с Россией. На волне своей «зеленой» политики администрация Байдена ещё до начала военной операции на Украине разогнала цены на продовольствие и энергоносители, а также металлы и стройматериалы до многолетних рекордов. Сейчас, на волне санкций, этот процесс продолжается.

Причем даже теми шагами, которыми демократы пытаются выровнять ситуацию, они ее ухудшают. Так, для снижения цен на топливо решено расширить использование в качестве топлива этанола.

Его производство в США в основном идет с использованием зерновых, в первую очередь кукурузы. Соответственно, цены на нее, а также на другие виды продовольствия, вырастут.

А значит веганам и сидящим на пособиях афроамериканцам из традиционного электората демократов придется меньше кушать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США на фоне ситуации на Украине произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов, писала газета The Washington Post.

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