Кабул, 27 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о нехватке воды и проблемах в сельских районах Афганистана на фоне сильной засухи и роста бедности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Засуха

«Мы празднуем прибытие водовоза как Эйд аль-Фитр», — приводит ЮНИСЕФ слова жителя провинции Кандагар.

Другой житель рассказал, что от засухи и нехватки воды скончались трое его детей, а он бессильно наблюдал как они умирают.

Сотрудник ЮНИСЕФ назвал засуху в Урузгане «жестокой». Кроме того, ЮНИСЕФ заявляет, что отсутствие чистой питьевой воды не только подвергает детей риску умереть от обезвоживания, но и ведёт к различным заболеваниям.

Во время посещения сельских районов в провинциях Кандагар и Урузган, пострадавших от засухи, представители ЮНИСЕФ заявили, что ведут работу с партнёрами над обеспечением водой этих районов.

В последнее время, помимо других проблем, Афганистан столкнулся с сильной засухой, вызванной изменением климата.