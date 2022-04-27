Рыбинск, Ярославская область, , 16:49 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области памятнику Остапу Бендеру вернули «ключи от квартиры, где деньги лежат». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Рыбинска.

Памятник Бендеру в Рыбинске Rybinsk.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале апреля 2022 года вандалы испортили памятник Бендеру. Найти и наказать виновных пообещал исполняющий обязанности главы Рыбинска Дмитрий Рудаков.

27 апреля объект восстановили.

«Сегодня два часа работали специалисты, возвращали два ключа, как было изначально у него в руке. Жителей попросили ответственнее относиться к памятнику. Поиски вандала продолжаются», — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Также городские власти уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос об усилении охраны арт-объекта. В качестве возможной меры предлагается установить видеонаблюдение.

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