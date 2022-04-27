Рыбинск, Ярославская область, 27 апреля 2022, 16:49 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области памятнику Остапу Бендеру вернули «ключи от квартиры, где деньги лежат». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Рыбинска.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале апреля 2022 года вандалы испортили памятник Бендеру. Найти и наказать виновных пообещал исполняющий обязанности главы Рыбинска Дмитрий Рудаков.
27 апреля объект восстановили.
Также городские власти уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос об усилении охраны арт-объекта. В качестве возможной меры предлагается установить видеонаблюдение.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Рыбинска обещал наказать вандалов, испортивших памятник Бендеру