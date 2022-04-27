Сакский район, Крым, , 15:40 — REGNUM Жительница Сакского района Республики Крым подозревается в совершении убийства собственного новорожденного ребёнка, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю 27 апреля.

Новорожденный

По версии следствия, в марте 2022 года 35-летняя женщина родила ребенка, а затем задушила младенца.

Тело убитого ребёнка она положила в полиэтиленовые пакеты и выбросила в выгребной яме общественного туалета.

Подозреваемая дала признательные показания, следователи устанавливают обстоятельства и причины совершения преступления.