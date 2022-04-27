Махачкала, , 15:40 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа сотрудника полиции в сгоревшей машине. Правоохранители полагают, что автотранспортное средство сгорело не случайно. В данном случае имеют место признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство», сообщили 27 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

Ранее сообщалось, что тело полицейского в сожженной машине было обнаружено днем 26 апреля 2022 года в Карабудахкентском районе.

«В районе озера Большое Турали, расположенного в трех километрах северо-восточнее от аэропорта «Уйташ», в сгоревшем автомобиле марки «ВАЗ-2107» обнаружено обугленное тело сотрудника ОМВД России по городу Каспийску», — говорится в сообщении.

Для установления причин и обстоятельств совершенного преступления следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу и другие следственные действия.

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