Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Переговоры об освобождении осуждённого в России американца Тревора Рида проходили непросто и потребовали сложных решений. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

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По его словам, благополучное возвращение Рида на родину отражает приоритеты американской администрации по вызволению сограждан из «неволи за границей».

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко», — сказал Байден.

Он добавил, что лично сообщил родителям Тревора Рида о том, что их сын скоро вернётся. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне не остановятся, пока не вернут домой других заключённых.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида. Его осудили в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.

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